إنجلترا تواصل بدايتها المثالية في تصفيات أوروبا بثنائية في أوكرانيا

واصل منتخب إنجلترا بدايته المثالية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.
وحقق المنتخب الإنجليزي فوزا ثمينا 2 - صفر على ضيفه منتخب أوكرانيا، يوم الأحد، على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن، ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة للمسابقة القارية.
وارتفع رصيد منتخب إنجلترا، الذي تغلب 2 - 1 على مضيفه منتخب إيطاليا في الجولة الافتتاحية للمجموعة يوم الخميس الماضي، إلى 6 نقاط، ليتربع على قمة المجموعة منفردا، محققا العلامة الكاملة حتى الآن.
في المقابل، بقي رصيد منتخب أوكرانيا، الذي خاض مباراته الأولى في المجموعة، بلا رصيد من النقاط.
وافتتح هاري كين التسجيل لمصلحة منتخب إنجلترا في الدقيقة 37، فيما تكفل بوكايو ساكا، بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 40.
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