روسيا تفوز على العراق بثنائية وديا

خسر منتخب العراق لكرة القدم صفر - 2 أمام مضيفه منتخب روسيا، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما يوم الأحد بمدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح أنتون ميراتشوك التسجيل لمنتخب روسيا في الدقيقة 50، قبل أن يضيف سيرجي بينيايف الهدف الثاني في الدقيقة 58.

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وتأتي المباراة في إطار استعدادات منتخب العراق للاستحقاقات المقبلة، وذلك بعد تتويجه في يناير الماضي، بلقب بطولة كأس الخليج (خليجي 25) للمرة الرابعة في تاريخه، على ملعبه وأمام جماهيره.

وتعد هذه المواجهة الودية هي المباراة الدولية الأولى التي تُقام على الأراضي الروسية منذ نوفمبر 2021، عندما فاز منتخب روسيا على نظيره القبرصي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ونظيره الأوروبي (يويفا) حظرا من المشاركة في المنافسات الدولية على المنتخب الروسي والأندية الروسية، بسبب العملية العسكرية التي قامت بها روسيا في أوكرانيا منذ أكثر من عام.

كانت هذه هي المباراة الودية الثانية التي يخوضها منتخب روسيا خلال فترة التوقف الدولي الجارية حاليا، بعدما سبق أن تعادل 1 - 1 مع مضيفه منتخب إيران في العاصمة طهران، قبل 4 أيام.