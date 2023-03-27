البنك الأهلي يصعق الزمالك ويتأهل لدور الثمانية في كأس الرابطة

أحرز البنك الأهلي ثلاثة أهداف بعد الدقيقة 84 ليفوز 3-صفر على الزمالك ويتأهل إلى دور الثمانية بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم يوم الأحد.



وخسر الزمالك للمرة الرابعة في آخر ست مباريات في جميع المسابقات ليودع البطولة.



وسبق أن تأكد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا قبل جولة واحدة من النهاية.



واستغل كريم أحمد (بامبو) خطأ دفاع الزمالك في تشتيت الكرة وهز الشباك بتسديدة من مدى قريب قبل ست دقائق من النهاية.



وبعد ذلك بدقيقتين استحوذ محمود قاعود على الكرة قبل خروجها من الملعب، وأرسل تمريرة عرضية حولها محمد هلال في مرمى الحارس محمد عواد.



وأضاف عبد الله جمعة الهدف الثالث بالخطأ في مرماه، عندما حاول إبعاد تمريرة من بامبو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.



وتأهل البنك الأهلي إلى دور الثمانية مع حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا وفيوتشر حامل اللقب والمصري البورسعيدي.





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