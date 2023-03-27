الهلال يتهم الأهلي بـ "الكراهية" ويخشى من "بورسعيد" جديدة

طالب الهلال السوداني في خطابه إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة مباراته أمام الأهلي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا دون جمهور أو بعدد محدود، أو تخصيص 5% من سعة الملعب لجمهوره.
وذكر بيان نشره الفريق السوداني عبر صفحته على "فيسبوك": في ظل الجو المشحون بخطاب الكراهية والعنصرية من جانب النادي المصري، فيما يتعلق بمباراة الأهلي والهلال، المقامة اليوم الأول من أبريل القادم، استنادًا إلى البيان الصادر عن وزارة الشباب والرياضة المصرية الذي أكد توتر الأجواء مع محاولات التهدئة، قدم الهلال المقترحات الآتية: المقترح الأول اللعب دون جماهير.
وأضاف: المقترح الثاني اللعب في حضور عدد محدود من الجمهور، وفي حال اللعب والسماح للجمهور بالحضور بالسعة الكاملة للاستاد، أن يتم تخصيص نسبة 5% لأنصار الهلال وفقًا للمادة 1\24 التي تقر: يجب توفير 5% من القدرة الاستيعابية الكلية للاستاد للمناصرين الزائرين وذلك في أفضل مناطق الاستاد أمنًا وحراسة.
وختم: ذكّر الهلال، الاتحاد القاري بمسؤوليته الجسيمة، وهو يتجاهل كل خطابات الهلال، ويستجيب لكافة طلبات الأهلي، على أمل أن يتدارك "كاف" الموقف قبل وقوع "بورسعيد" جديدة.
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