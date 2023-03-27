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إيطاليا
لقطة من المباراة

إيطاليا تنتفض وتفوز على مالطا

روما - رويترز
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هز ماتيو ريتيغي وماتيو بيسينا الشباك لتفوز إيطاليا 2-صفر على مالطا في المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم يوم الأحد.

وتطلعت إيطاليا حاملة اللقب للعودة إلى المسار الصحيح بعد الخسارة 2-1 أمام ضيفتها إنجلترا في بداية مشوارها في التصفيات يوم الخميس الماضي.

واحتاجت إيطاليا إلى ربع ساعة، لتسجيل الهدف الأول حين أفلت ريتيغي من الرقابة أثناء تنفيذ ركلة ركنية وسجل بضربة رأس، قبل أن يعزز بيسينا الفارق بعد تمريرة عرضية من إيمرسون في الدقيقة 27.

وكان فينشينزو غريفو قريبا من تسجيل الهدف الثالث لكن حارس مالطا هنري بونيلو أنقذ تسديدته ببراعة.

وفازت إنجلترا بسهولة 2-صفر على أوكرانيا في وقت سابق اليوم ليحكم فريق المدرب غاريث ساوثغيت قبضته على صدارة المجموعة.

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