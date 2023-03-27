تغيير ملعب مباراة الهلال والنصر بالدوري السعودي

أعلنت رابطة دوري "روشن" السعودي للمحترفين عن تغيير مكان إقامة مباراة الهلال والنصر ضمن مباريات الجولة (25) ونقلها إلى ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض بدلًا من ملعب الأمير فيصل بن فهد.

كما تم الإعلان عن موعد ختام المسابقة بلقاءات الجولة (30) والتي ستُلعب يوم الأربعاء 31 مايو 2023.

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ويحتل اتحاد جدة صدارة الترتيب برصيد 50 نقطة من 21 مباراة، يليه النصر بـ 49 نقطة ثم الشباب الذي يمتلك 44 نقطة، ورابعًا الهلال بـ39 نقطة ومباراتين مؤجلتين.