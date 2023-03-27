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كونتي
المدرب الإيطالي

توتنهام يعلن رحيل المدرب كونتي بالتراضي

لندن - رويترز
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أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم أن المدرب أنطونيو كونتي فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي يوم الأحد.

وأضاف توتنهام في بيان أن كريستيان ستليني سيتولى المسؤولية بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

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وتابع دانييل ليفي رئيس النادي في البيان: لدينا عشر مباريات في الدوري، وعلينا القتال من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان كونتي وجه انتقادات عنيفة للاعبي توتنهام والإدارة بعد النتائج المخيبة في الفترة الماضية.

ويحتل توتنهام المركز الرابع برصيد 49 نقطة من 28 مباراة متقدما بنقطتين على نيوكاسل يونايتد الذي خاض 26 مباراة.

ويتصدر أرسنال المسابقة برصيد 69 نقطة.

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