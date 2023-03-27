ثنائية جديدة لرونالدو تقود البرتغال لفوز ساحق على لوكسمبورغ

عزز النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عامًا) رصيده من الاهداف الدولية ورفعها الى 122 في 198 مباراة، بتسجيله ثنائية خلال فوز منتخب بلاده الساحق على مضيفته لوكسمبورغ بسداسية نظيفة الاحد، ضمن التصفيات المؤهلة الى النهائيات المقررة في ألمانيا صيف عام 2024.

وكان رونالدو سجل ثنائية ايضًا في مرمى ليشتنشتاين في المباراة الاولى التي انتهت بفوز بلاده 4-صفر الخميس، في لقاء حطم فيه الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية قبل ان يعززه مساء الاحد برفعه الى 198 مباراة.

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ورفع المنتخب البرتغالي بطل اوروبا عام 2016 رصيده الى 6 نقاط من مباراتين في المجموعة العاشرة، ليضع نفسه على السكة الصحيحة لبلوغ النهائيات لاسيما أن القرعة اوقعته في مجموعة في متناوله تضم ايضا البوسنة والهرسك وسلوفاكيا وايسلندا، علمًا أن الاول والثاني يتأهل مباشرة الى النهائيات.

وافتتح رونالدو التسجيل بعد مرور 9 دقائق مستغلا تمريرة من نونو منديش.

وسرعان ما اضاف مهاجم تشيلسي بالاعارة جواو فيليكس الثاني بعد مرور ربع ساعة من كرة رأسية اثر تمريرة متقنة من برناردو سيلفا.

واضافت البرتغال هدفين آخرين في الشوط الاول عبر سيلفا (18) ثم رونالدو بتمريرة حاسمة من زميله السابق في مانشستر يونايتد الانجليزي برونو فرنانديز (31). والهدف هو الحادي عشر لرونالدو في مرمى لوكسمبورغ في 11 مواجهة خاضها ضدها.

وفي الشوط الثاني اضاف البديل اوتافيو الهدف الخامس (77)، ثم أهدر البديل الاخر رافايل لياو ركلة جزاء (85) قبل ان يعوض ويختتم مهرجان الاهداف قبل نهاية المباراة بدقيقتين.