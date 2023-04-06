الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لليفربول

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس نادي ليفربول المنافس بالدوري الممتاز بالفشل في السيطرة على لاعبيه خلال الهزيمة 4-1 يوم السبت الماضي أمام مضيفه مانشستر سيتي.



وحاصر العديد من لاعبي ليفربول الحكم سايمون هوبر لمطالبته بإشهار بطاقة صفراء ثانية للاعب وسط سيتي رودري بسبب تدخل على كودي غاكبو.



وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: تم توجيه اتهام لفريق ليفربول بعد محاصرة لاعبيه لحكم المباراة في الدقيقة 34 من المواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي.



"أخفق ليفربول على ما يبدو في السيطرة على لاعبيه الذين تصرفوا بطريقة غير مسؤولة أو غير لائقة".



وأمام ليفربول مهلة حتى 12 أبريل للرد على الاتهام.



ويحتل ليفربول المركز الثامن في الدوري وسيستضيف أرسنال المتصدر يوم الأحد المقبل.

مادة اعلانية