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لامبارد
الولاية الثانية للامبارد في تشيلسي

تشيلسي يُعين لامبارد كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم

لندن - رويترز
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أكد نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس عودة فرانك لامبارد للنادي كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم عقب إقالة غراهام بوتر.

وقضى الهداف التاريخي للنادي اللندني 19 شهرا سابقا كمدرب في ملعب ستامفورد بريدج قبل إقالته في يناير 2021.

وقال المالكان الشريكان تود بويلي وبهداد إقبالي في بيان على موقع النادي على الإنترنت: يسعدنا أن نرحب بعودة فرانك إلى ستامفورد بريدج. فرانك هو أحد مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز وأسطورة في هذا النادي.

"بينما نواصل عمليتنا الشاملة لتعيين مدرب دائم، نريد أن نوفر للنادي ومشجعينا خطة واضحة ومستقرة للفترة المتبقية من الموسم".

"نريد أن نمنح أنفسنا كل فرصة للنجاح ولدى فرانك كل المميزات والصفات التي نحتاجها لدفعنا إلى خط النهاية".

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