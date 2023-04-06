تصنيف "فيفا".. الأرجنتين تتصدر بعد غياب 6 سنوات والمغرب 11 عالميا

أزاحت الأرجنتين بطلة العالم منافستها التقليدية البرازيل من عرش التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لتستعيد الصدارة يوم الخميس بعد غياب دام ست سنوات، فيما تصدر المغرب المنتخبات الإفريقية والعربية.



وحققت الأرجنتين، التي حصدت كأس العالم في قطر العام الماضي بفوزها على فرنسا في النهائي، المركز الأول بعد فوز فريق المدرب ليونيل سكالوني على بنما 2-صفر وكوراساو 7-صفر وديا الشهر الماضي.



وتقدمت فرنسا مركزا واحدا لتحتل المركز الثاني بعد فوزها 4-صفر على هولندا و1-صفر في أيرلندا في تصفيات بطولة أوروبا 2024، بينما تراجعت البرازيل للمركز الثالث بعد خسارتها 2-1 خارج أرضها أمام المغرب في مباراة ودية.



وظلت بلجيكا في المركز الرابع واحتلت إنجلترا المركز الخامس، تليها هولندا وكرواتيا وإيطاليا وجاءت البرتغال بالمركز التاسع تليها إسبانيا.



وحافظ المغرب، رابع كأس العالم في قطر، على المركز 11 ليتصدر المنتخبات الإفريقية والعربية في التصنيف الصادر يوم الخميس، فيما تقدمت السنغال لتحتل المركز 18 والثاني في إفريقيا تليها تونس في المركز 28 ثم الجزائر ومصر في المركزين 34 و35 على التوالي.



واحتل المنتخب السعودي، الذي انفصل عن مدربه الفرنسي هيرفي رينارد بالتراضي نهاية الشهر الماضي، المركز 54 وأول المنتخبات العربية في قارة آسيا ثم قطر في المركز 61 والعراق 67 ثم الإمارات وعُمان في المركزين 72 و73 على الترتيب.



وحقق منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى أكبر قفزة في التصنيف بتقدمه عشرة مراكز ليصل إلى 122 عالميا.

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