قمة مثيرة بين الشباب والهلال في الدوري السعودي

يستضيف الشباب نظيره الهلال، مساء الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن ختام منافسات الجولة 22 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين، في قمة مثيرة يسعى خلالها كل منهما للاقتراب من القمة.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول الترتيب بـ45 نقطة جمعها من 21 مباراة، ويتأخر عنه بنقطة وحيدة الشباب الرابع، بعدما خاض العدد ذاته من المباريات.

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ويأمل الهلال في تحقيق الانتصار الخامس تواليًا في الدوري، بعدما انتصر في مبارياته الأربع الأخيرة أمام الفيحاء والخليج والاتفاق والتعاون.

أما الشباب الذي حقق انتصارا وحيدًا خلال آخر 3 مباريات جاء على حساب الفيحاء، فيريد العودة لسكة الانتصارات بعد التعادل في مباراته الأخيرة مع الرائد بهدفين لمثلهما.

ولم يستطع الشباب تحقيق أي فوز على جاره الهلال في الدوري منذ ذهاب موسم 2014-2015، خسر بعدها 10 مرات وتعادلا في 6 مناسبات.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بعدما تقدم المالي موسى ماريغا للهلال وتعادل للأبيض العاصمي البرازيلي كارلوس جونيور.