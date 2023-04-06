لامبارد بعد عودته لتشيلسي مجددا: أنا ممتن وسعيد

أبدى فرانك لامبارد، المدير الفني الجديد لفريق تشيلسي، امتنانه لمنحه فرصة العودة للفريق مجددا، بعدما تم التعاقد معه كمدير فني مؤقت حتى نهاية الموسم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن تعيين لامبارد جاء وسط العملية المستمرة في البحث عن مدير فني جديد لخلافة غراهام بوتر، الذي أُقيل يوم الأحد الماضي، فيما ألمح المدرب صاحب 44 عاما عن إمكانية بقائه لفترة أطول، مضيفا: سوف نرى ما سيحدث عندما ينتهي هذا العقد.

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والتقى مسؤولو تشيلسي مع مدرب برشلونة وإسبانيا السابق، لويس إنريكي، يوم الأربعاء، فيما برز اسم يوليان ناغلسمان، الذي غادر بايرن ميونخ الشهر الماضي، كمرشح أوفر حظا لتولي تدريب الفريق.

وستكون أول مباراة لقائد تشيلسي السابق أمام وولفرهامبتون في ملعب "مولينو" يوم السبت قبل أن يتحول الانتباه لمواجهة ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بملعب "برنابيو" الأسبوع المقبل.

وقال لامبارد، الذي عاد إلى ستامفورد بريدج للمرة الأولى منذ إقالته في عام 2021 وذلك لمشاهدة مواجهة ليفربول التي انتهت بالتعادل السلبي أول أمس الثلاثاء: لقد كان قرارا سهلا للغاية بالنسبة لي.

وأضاف: هذا هو فريقي، فيما يتعلق بمسيرتي الكروية هنا، حيث قمت بالتدريب هنا من قبل، ولدي الكثير من المشاعر تجاه هذا النادي.

وتابع لامبارد: أنا شخص عملي للغاية أيضا، حينما تصبح مدربا، فإنك لن تدرب النادي الذي تقول إنه ناديك للأبد. لقد اتخذت مسارا مختلفا منذ مغادرتي لتشيلسي.

وأوضح: لقد عدت ولدي الثقة بأنني يمكنني المساعدة في تلك الفترة حتى نهاية الموسم، أنا سعيد لأنني حصلت على تلك الفرصة، وأنا ممتن لذلك.