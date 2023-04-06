مبابي الغاضب يهاجم ناديه: هذا ليس "كيليان سان جيرمان"

أرسل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي رسالة غاضبة إلى إدارة ناديه بعدما قامت باستخدام صورته خلال حملة ترويجية للاشتراكات والتذاكر الموسمية للموسم المقبل.
ونشر مبابي "ستوري" عبر حسابه على تطبيق"إنستغرام" قال فيها: لم يتم إبلاغي بمحتوى الفيديو ولم أوافق على نشره، لهذه الأسباب أقاتل من أجل الحصول على حقوق صوري.
وتابع: باريس سان جيرمان نادٍ كبير وعائلة كبيرة، ليس كيليان سان جيرمان.
وجدد مبابي تعاقده مع فريق العاصمة الفرنسية في صيف 2022 عوضا عن الانتقال إلى ريال مدريد.
وينتهي عقد المهاجم الذي أصبح الهداف التاريخي للفريق الباريسي بعمر 24 عامًا، في يونيو 2025.
وتصدّر الفائز بكأس العالم 2018 قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الفرنسي لكرة القدم، براتب إجمالي قدره 6 ملايين يورو صافية شهرياً، حسب ما أفادت صحيفة "ليكيب".
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