معاقبة يوفنتوس بسبب عنصرية جماهيره تجاه لوكاكو

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الخميس معاقبة نادي يوفنتوس لكرة القدم بإغلاق أحد مدرجاته بسبب عنصرية بعض أنصاره تجاه مهاجم إنتر ميلان الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو.

وأطلقت جماهير يوفنتوس هتافات عنصرية تجاه لوكاكو خلال مواجهة الفريقين في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا.

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وأصدر الاتحاد الإيطالي بياناً أكد فيه أن الطبقة السفلى من المدرج الجنوبي في ملعب "أليانز" الخاص بيوفنتوس ستغلق لمباراة واحدة بعد هتافات عنصرية من "غالبية الجماهير" في ذلك القسم قبل وأثناء تسجيل لوكاكو ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليخرج فريقه بالتعادل 1-1.

ثم حصل لوكاكو على بطاقة صفراء ثانية وطُرد بعد احتفاله أمام أنصار الفريق المحلي.

وثبّت الاتحاد الإيطالي بطاقة لوكاكو الحمراء، وبالتالي سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة. كما تم طرد زميله حارس المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش وجناح يوفنتوس الكولومبي خوان كوادرادو بعد اشتباك بين لاعبي الفريقين.

وأُوقف كوادرادو بسبب حادثة الطرد ثلاث مباريات لإمساكه هاندانوفيتش من رقبته ولكمه، في حين تم إيقاف الأخير لمباراة واحدة بسبب دوره في العراك.