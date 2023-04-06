معلول يحتفل بإنجاز جديد مع الأهلي المصري

أصبح التونسي علي معلول أكثر اللاعبين الأجانب مشاركة في المباريات مع الأهلي، متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عندما قاده للفوز 3-صفر على غزل المحلة يوم الأربعاء.



وشارك اللاعب البالغ عمره 33 عاما في مباراته رقم 238 بقميص الأهلي منذ انتقاله قادما من الصفاقسي التونسي في 2016.



وساهم معلول في افتتاح التسجيل للأهلي في نهاية الشوط الأول، عندما نفذ ركلة حرة حولها مدافع المحلة في مرماه.



وأضاف معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الشوط الثاني، ليحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.



وقال معلول بعد المباراة: لن أستطيع تحقيق الإنجازات الفردية إلا بالأرقام الجماعية. الأهلي ساعدني على تقديم أداء مميز، وأكون أكثر اللاعبين الأجانب مشاركة مع الفريق.



"أتشرف بأن أكون جزءا من تاريخ الأهلي. الإنجازات الفردية لا قيمة لها سوى بالألقاب".



وقطع الأهلي خطوة أخرى نحو استعادة لقبه المفضل والغائب عن خزائنه في آخر موسمين.



ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 47 نقطة من 19 مباراة متقدما بخمس نقاط على فيوتشر الذي خاض 21 مباراة.

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