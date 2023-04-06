11 مدربا للشباب عجزوا عن فك شفرة الهلال

لم ينجح 11 مدربًا للشباب في تحقيق الفوز على جاره الهلال خلال منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، منذ الفوز الأخير للأبيض العاصمي دوريًا من 9 سنوات مع المدير الفني الألماني رينارد ستامب.

ويستضيف الشباب نظيره الهلال مساء الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن ختام منافسات الجولة 22 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

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وحقق الشباب آخر فوز له على الهلال في المسابقة المحلية خلال ذهاب موسم 2014-2015، حينما ظفر الهدف المتأخر للكوري بارك تشو يونغ بالنقاط الثلاث لأصحاب القميص الأبيض، تحت القيادة الفنية الألمانية لرينارد ستامب.

منذ ذلك التاريخ تعاقب على تدريب الشباب 15 مدربًا، 11 منهم واجهوا الهلال ولم يستطيعوا الفوز عليه.

في إياب موسم 2014-2015 خسر البرتغالي جيمي باتشيكو من الهلال بهدف ناصر الشمراني، وفي الموسم التالي منح كارلوس إدواردو فريقه نقاط الفوز ذهابًا على حساب فريق المدرب الأوروغوياني ألفارو غوتييريز، وإيابًا تعادل الفريقان بهدف لمثله في مباراة قادها التونسي فتحي الجبال على دكة الشباب وقابله على مقاعد بدلاء الهلال اليوناني دونيس.

وفي موسم 2016-2017، خسر مدرب الشباب سامي الجابر بثلاثة دون رد ذهابًا وبهدفين مقابل هدف إيابًا، وفي الموسم اللاحق تعادل الأوروغوياني كارينيو 1-1 في مباراة الذهاب وخسر 2-1 في مباراة الإياب على يد الأرجنتيني مدرب الهلال الحالي رامون دياز.

وخسر الروماني ماريوس سوموديكا ذهابًا وإيابًا من الهلال في موسم 2018-2019، لقاء الذهاب انتهى بهدف دون رد أحرزه محمد كنو، وفي الإياب انتصر الهلال 3-2.

وتعادل الإسباني لويس غارسيا سلبيًا مع الهلال في ذهاب موسم 2019-2020، قبل أن يخسر منه البرتغالي بيدرو كايشينها إيابًا 2-1، واستمر كايشينها في المهمة الفنية للفريق الشباب للموسم التالي وتعادل مع الهلال في الأسبوع 11 لهدف لمثله، قبل أن يسقط الإسباني كارلوس إيناريخوس بالخمسة إيابًا.

وفصل التعادل بين الفريقين بهدفين لمثلهما في ذهاب الموسم الماضي في المواجهة التي جمعت بين البرازيلي شاموسكا والبرتغالي جارديم، وفي الإياب انتصر هلال دياز على شاموسكا بخمسة أهداف دون مقابل.

وتقدم موسى ماريغا للهلال قبل أن يتعادل كارلوس جونيور للشباب في المباراة التي انتهت 1-1 خلال الجولة السابعة من الموسم الحالي مع الإسباني فيسينتي مورينو.