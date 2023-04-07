تن هاغ يطالب لاعبي يونايتد بالحفاظ على المستوى

طالب إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لاعبيه بالحفاظ على المستوى.



وفي آخر مبارياته بالدوري، فاز يونايتد 1-صفر على برنتفورد بعد خسارته 2-صفر أمام نيوكاسل ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط ومركز واحد أمام توتنهام هوتسبير.



وفي رده على سؤال بشأن الحماس الذي أبداه اللاعبون أمام برنتفورد، شدد تن هاغ على أهمية تقديم أفضل المستويات في كل مباراة وليس بعد الهزائم فقط.



وقال في مؤتمر صحفي قبل استضافة إيفرتون في الدوري يوم السبت: يجب أن يكون هذا المعتاد، يجب أن تقدم هذا المستوى هذه هي المسؤولية الملقاة على عاتقك عندما تلعب لصالح مانشستر يونايتد.



وأضاف: يجب عليك أن تكون مسؤولا. يتعلق الأمر بالمتطلبات. يجب أن نحدد المعايير. الأمر يتعلق بالثقافة، يجب أن تقوم بهذا دائما.



وتابع: بالنسبة للاعب في القمة، ينافس على الألقاب، يجب أن تفعل ذلك دائما وأن تحافظ على مستواك. يقتضي عملنا أن نغرس تلك العقلية.



واستعاد إيفرتون بريقه مؤخرا إذ أنه لم يخسر في آخر أربع مباريات بالدوري، بينها التعادل مع تشيلسي وتوتنهام.



وبدا إيفرتون أفضل حالا منذ تولي شون دايك المسؤولية في يناير الماضي وتمكن من الخروج من منطقة الهبوط ليحتل المركز 16.



وأثنى تن هاغ على تأثير دايك على الفريق قائلا: من الواضح أنه مدرب يبلي بلاء حسنا. فريقه في حالة بدنية جيدة فعلا، مجهودهم البدني رائع لذا يجب علينا أن نكون بنفس المستوى.

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