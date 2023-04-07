توخيل: بايرن يفتقر إلى الشراسة والدقة والرشاقة والثقة والإبداع

كشف توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ، يوم الجمعة أن الخروج الصادم من كأس ألمانيا لكرة القدم أمام فرايبورغ يعكس المستوى الحالي للفريق، لذا طالب بشراسة أكبر عند مواجهتهم مجددا في الدوري يوم السبت قبل الصدام مع مانشستر سيتي الأسبوع المقبل.



وتجرع بطل الدوري مرارة هزيمة على أرضه 2-1 من فرايبورغ يوم الثلاثاء، ليغادر كأس ألمانيا من دور الثمانية، حين انتزع الزوار الفوز بركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.



وكان من المفترض أن يعني تعيين توخيل، عقب الإقالة المفاجئة ليوليان ناغلسمان، انطلاقة جديدة للموسم عقب تراجع في بداية العام أجبره على ترك الصدارة.



وكانت بداية توخيل مثالية حين هزم فريقه السابق والمنافس المباشر على لقب الدوري بروسيا دورتموند 4-2 قبل أن يسقط سريعا في الكأس.



وأبلغ توخيل مؤتمرا صحافيا: نفتقد التمريرة الأخيرة وبعضا من الدقة والرشاقة والثقة والإبداع.



وأضاف: بشكل عام نفتقر للجودة، لا يجب الوقوع في خطأ تحليل الإحصاءات فقط، يجب أن نقاوم أكثر وأن نتطور أكثر كفريق.



"نقر بأننا لسنا في أعلى مستوى لكننا في الطريق إلى ذلك".



ومع تبقي لقبين في المتناول، حيث بلغ بايرن دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا وسيواجه مانشستر سيتي في الذهاب يوم الثلاثاء، يرى توخيل أنه لا وقت لإجراء تغييرات كبيرة.



وتابع: نحتاج لإظهار رد فعل غدا ويجب أن نواصل الضغط لأن السباق محتد في الدوري، ويوم الثلاثاء لدينا مواجهة تعني خروج المغلوب (أمام سيتي).



وأمام فرايبورغ يفتقد توخيل جهود المهاجم إيريك تشوبو-موتينغ الذي عانى من مشكلة بالركبة مجددا، وقال توخيل إن مشاركة لاعب الكاميرون أمام سيتي محل شك.



ويتفوق بايرن، الطامح للقبه 11 على التوالي في الدوري، بفارق نقطتين على دورتموند صاحب المركز الثاني مع تبقي ثماني مباريات بالمسابقة.

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