مدرب إنجلترا: تشيلسي تخلص من صلاح لأن مستواه كان "مزريا"

تحدث مدرب إنجلترا الأسبق سام ألاردايس عن فترة جناح ليفربول الحالي الدولي المصري محمد صلاح بألوان تشيلسي، مؤكدًا أن "البلوز" تخلصوا منه لأن مستواه كان مزريًا.

وقال ألاراديس في تصريحات لـ "بودكاست No Tippy Tappy Footbal": "المهاجمون الذين يأتون إلى الدوري الإنجليزي، يجدون صعوبة في تحقيق النجاح خلال تلك السنة الأولى.

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وتابع: محمد صلاح على سبيل المثال كان مزريًا تمامًا في تشيلسي، وتخلصوا منه لأنه لم يتمكن من تسجيل أي هدف.

وأضاف: عندما تنظر إليه الآن ستقول.. لا.. لقد عاد منتقمًا.

ولعب صلاح 19 مباراة فقط بالقميص الأزرق خلال موسمين مسجلا هدفين فقط، تخللهما فترة إعارة لفيورنتينا الإيطالي.

ولعب صلاح 41 مباراة في الموسم الحالي بجميع المسابقات، سجل 23 هدفًا وصنع 11 آخرين لزملائه.