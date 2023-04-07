مدرب سان جيرمان عن خلاف مبابي مع الإدارة: من الصعب جدا التعليق

أكد كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، إن موقف فريقه "ليس مقبولا" بعد تقلص الفارق في صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إلى ست نقاط قبل مواجهتين محوريتين.



وكان سان جيرمان متفوقا في القمة بعشر نقاط في أواخر فبراير الماضي، لكنه خسر آخر مباراتين في أسوأ انطلاقة عام ميلادي للفريق خلال 22 عاما.



وسيزور حامل اللقب يوم السبت نيس الذي لم يخسر في 12 مباراة لكنه تعادل في آخر أربع مباريات.



وفي المباراة التالية سيلتقي سان جيرمان، الذي خرج بالفعل من دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا، مع لانس صاحب المركز الثاني.



وسيقلص لانس الفارق مؤقتا إلى ثلاث نقاط في صراع القمة إذا فاز على ضيفه راسينج ستراسبورغ في وقت لاحق اليوم الجمعة.



وأبلغ غالتييه مؤتمرا صحافيا يوم الجمعة: سنخوض مباراتين مهمتين، نيس في فترة رائعة دون هزيمة منذ تولي المدرب ديدييه ديغار، ثم سنستضيف لانس.



وأضاف: ندرك جميعا ضرورة بذل جهد أكبر، وحتى أنا، يجب أن نظهر شخصية أقوى وكبرياء أكبر، موقفنا الحالي ليس مقبولا ويجب أن يكون هناك رد فعل.



وشدد غالتييه على أن المركز الأول ليس مضمونا وأن اللقب سيحسم في نهاية الموسم.



وتابع: يجب أن نخرج من هذا الموقف، نتقدم بست نقاط، لكن ماذا سنفعل بهذا الفارق؟ هل سنبقى في طريق مسدود أم نتخذ رد فعل؟



وانتقد المهاجم كيليان مبابي، الذي يعاني من آلام أعلى الفخذ لكن يمكنه المشاركة في مباراة السبت، النادي الباريسي يوم الخميس بعد استغلاله في فيديو للترويج لبيع التذاكر الموسمية دون إبلاغه.

وقال غالتييه: من الصعب جدا التعليق، هذا أمر يخص كيليان والنادي، كان كيليان في مزاج جيد هذا الصباح ومبتسما، قطع المران مبكرا بسبب انزعاج بالفخذ لكن هذا لن يمنعه من المشاركة أمام نيس.



"أعرف أنه حدثت الكثير من المناقشات بين النادي وكيليان، هذا الموقف، أو سوء التفاهم، تم حله".

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