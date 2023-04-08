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أرتيتا
أرتيتا شهد آخر فوز لأرسنال في آنفيلد وهو لاعب

أرتيتا يحذّر لاعبي أرسنال من "أدغال" ليفربول

لندن - فرانس برس
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توقع مدرب أرسنال الإنجليزي ميكيل أرتيتا أن تكون رحلة فريقه لمواجهة ليفربول ضمن الدوري المحلي الأحد مشابهة "للأدغال" في ملعب أنفيلد العريق.

لم يفز متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم في ملعب ليفربول منذ 2012، وقبل زيارته الأخيرة إلى هذا الملعب في الدوري، وضع المدرب الإسباني في التمارين أغنية "لن تمشي لوحدك أبداً" الخاصة بليفربول لتحفيز لاعبيه، بيد انهم خسروا برباعية نظيفة.

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لكن أرسنال يخوض رحلته هذه المرة وهو متصدر بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب والذي لعب مباراة أقل، فيما يترنح ليفربول بقيادة الألماني يورغن كلوب في المركز الثامن، وبات هدفه الوحيد المنافسة على مركز مؤهل للمسابقات القارية.

قال أرتيتا: لا يمكنك أن تدرّب لاعبيك في حديقة الحيوانات ثم تذهب إلى الأدغال الأحد.

تابع: هذا مستحيل. يجب أن تفرض نفسك وتحضّر اللاعبين. يجب أن تحذّرهم مما ينتظرهم.

وتمكن أرسنال، الباحث عن لقبه الأول منذ 2004، من الحفاظ على الصدارة بعد تحقيقه سبعة انتصارات متتالية في البرميرليغ.

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