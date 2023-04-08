الوحدة يختبر صدارة اتحاد جدة

يستمر الصراع على صدارة دوري "روشن" السعودي للمحترفين، عندما يحل اتحاد جدة المتصدر ضيفًا على الوحدة يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية يحل الاتحاد على الوحدة متسلحاً بأفضلية تاريخية ومستويات لافتة مكنته الانفراد بالصدارة (53 نقطة) بفارق نقطة وحيدة عن النصر صاحب المركز الثاني (52 نقطة).

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ولم يخسر الاتحاد سوى مباراة واحدة هذا الموسم كانت أمام الهلال 0-1 في 5 يناير.

ويعوّل "العميد" على محترفيه البرازيليين مارسيلو غروهي وإيغور كورونادو ورومارينيو داسيلفا، والمصريين أحمد حجازي وطارق حامد والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

في المقابل، يقبع الوحدة في المركز الثالث عشر مع 22 نقطة.

وبعد خمس مباريات متتالية لم يتلق خلالها أي خسارة (4 تعادلات)، سقط الوحدة أمام الباطن الأخير بثنائية نظيفة، ليبقى محاطاً بخطر الهبوط.

ويعتمد الوحدة على مجموعة من المحترفين أمثال حارسه المغربي منير المحمدي ومواطنه فيصل فجر والبرازيلي انسيلمو دي مورايش والكوستاريكي أوسكار دوارتي.

وانتهى لقاء الدور الأول بفوز الاتحاد بهدف أحمد حجازي، في مباراة شهدت حالة طرد لكل فريق.

وفي باقي المباريات يوم الأحد، يلتقي التعاون مع الاتفاق وأبها مع الباطن والفيحاء مع النصر.