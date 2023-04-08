تشيلسي يواصل المعاناة ويخسر مباراته الأولى بعد عودة لامبارد

واصل تشيلسي نتائجه السلبية وخسر 1-صفر أمام مستضيفه وولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت في أولى مباريات المدرب فرانك لامبارد العائد لتدريبه بشكل مؤقت.



وتولى لامبارد تدريب ناديه السابق تشيلسي يوم الخميس الماضي وحتى نهاية الموسم الجاري، بعد إقالة غراهام بوتر بسبب سلسلة من النتائج والعروض الضعيفة.



وأحرز ماتيوس نونيز لاعب الوسط هدف فوز ولفرهامبتون في الدقيقة 31 بعدما سدد كرة قوية من الجانب الأيمن في الزاوية البعيدة للحارس كيبا أريزابالاغا الذي فشل في التعامل معها ليكتفي الفريق بحصد نقطتين فقط في آخر أربع مباريات.



ولم يهدد لاعبو تشيلسي، الذي يستعد لمواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، مرمىجوزيه سا حارس ولفرهامبتون ليتوقف رصيد الفريق عند 39 نقطة من 30 مباراة ويحتل المركز 11.



ورفع ولفرهامبتون، الذي حقق انتصاره الأول في أربع مباريات، رصيده إلى 31 نقطة وتلقى دفعة في الهروب من الهبوط بعدما أصبح في المركز 12.

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