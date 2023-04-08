رحلة محفوفة بالمخاطر للنصر أمام الفيحاء

يسعى النصر إلى تجاوز عقبة مضيفه الفيحاء عندما يلتقيان يوم الأحد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.
ويتفوّق النصر صاحب المركز الثاني بـ 52 نقطة تاريخياً على ضيفه صاحب المركز العاشر الذي لم يعرف طريق الانتصارات في آخر ثلاث مباريات.
ويبرز في الفيحاء حارسه الصربي فلاديمير ستويكوفيتش والبرازيلي باولينيو والنيجيري انطوني نواكايمي.
وبعد خسارة الصدارة أمام الاتحاد، استعاد النصر توازنه وحقق فوزين مهمين على حساب أبها ثم العدالة، ويطمح في تحقيق فوز جديد يحافظ من خلاله على الفارق النقطي بينه وبين الاتحاد، أو استعادة صدارته في حالة تعثر المتصدر الحالي.
ويفتقد النصر لنجمه سامي النجعي للإصابة لكنه يملك أسماء مميزة في جميع المراكز يتقدمهم رونالدو (38 عاماً)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والبرازيلي أندرسون تاليسكا متصدر ترتيب الهدافين الذي مدّد عقده حتى 2026، ومواطنه لويز غوستافو والإسباني ألفارو غونزاليس.
وانتهى لقاء الدور الأول برباعية دون رد للنصر، سجل غوستافو منها هدفين، ووضع تاليسكا اسمه على الاثنين الآخرين.
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