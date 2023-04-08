مشجعو فريق أرجنتيني يقذفون حافلة فريقهم بالخطأ

رشق مشجعون أرجنتينون بطريق الخطأ حافلة فريقهم أتليتيكو تيغري بالحجارة بينما كان الفريق في طريقه لمواجهة ساو باولو البرازيلي في مباراة بدور المجموعات في بطولة كوبا سودأمريكانا لكرة القدم يوم الخميس.



وفي ظل تاريخ من الخلافات الشديدة بين الفريقين بعد النهائي المثير للجدل لبطولة عام 2012، كانت الشرطة منتشرة بكثافة استعدادا للمواجهة التي فاز بها ساو باولو 2-صفر.



وأعلن أوجستين كاردوزو لاعب خط وسط تيغري عن الحادث عبر إنستغرام، وقام بنشر صورة لحجر يمسكه بين يديه مع نافذة مكسورة في الخلفية مرفقا ذلك بتعليق توضيحي يقول "نحن".



وعلى الرغم من أنه حذف المنشور في وقت لاحق، إلا أن منصة تي.واي.سي الإعلامية الأرجنتينية بثت مقاطع فيديو للأضرار التي لحقت بالحافلة.



في نهائي 2012، كان ساو باولو متقدما 2-صفر ونال الفوز بعد أن ألغى الحكم المباراة في الشوط الثاني بسبب رفض من لاعبي تيغري النزول إلى أرض الملعب.



وكان المدرب السابق نيستور غوروسيتو من بين الذين قالوا إن الفريق الأرجنتيني قرر عدم خوض الشوط الثاني نظرا لاعتداء الأمن عليهم بالضرب والعصي بل وهددهم بالأسلحة بين الشوطين في اللقاء الذي أقيم على استاد مورومبي بالبرازيل.



ولم يجر أي تحقيق أو قرارات بالايقاف بعد المباراة.



وسيواجه ساو باولو منافسه تيجري على أرضه يوم 27 يونيو في آخر مباراة بالمجموعة الرابعة.

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