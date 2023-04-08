نيوكاسل يعود للمركز الثالث بالفوز على برنتفورد

عاد نيوكاسل يونايتد سريعا إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 2-1 بشق الأنفس على برنتفورد الذي أهدر لاعبه إيفان توني ركلة جزاء لأول مرة في مسيرته يوم السبت.
وحصل برنتفورد على ركلة جزاء في الشوط الأول، لكن نيك بوب حارس نيوكاسل تصدى لمحاولة توني الذي أهدر لأول مرة منذ 2018 وبعد أن سجل 24 ركلة متتالية.
لكن برنتفورد تلقى فرصة أخرى عندما ارتكب ألكسندر إيساك خطأ ضد ريكو هنري، واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد متابعة لقطة الإعادة. وهذه المرة سجل توني بنجاح ليرفع رصيده إلى 18 هدفا بالدوري هذا الموسم.
وانتفض نيوكاسل بعد الاستراحة، وأدرك التعادل عقب تسع دقائق من الشوط الثاني بعدما أرسل جويلينتون كرة من زاوية ضيقة أبدلت اتجاهها في قدم الحارس ديفيد رايا ودخلت المرمى.
وعوض إيساك ارتكاب الخطأ وأحرز هدف الفوز بتسديدة مذهلة من حافة منطقة الجزاء بعد تمريرة من زميله البديل كالوم ويلسون.
وحقق نيوكاسل فوزه الخامس على التوالي وأصبح رصيده 56 نقطة من 29 مباراة، ويتقدم بفارق الأهداف على مانشستر يونايتد رابع الترتيب الذي فاز 2-صفر على إيفرتون في وقت سابق يوم السبت.
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