هدف دي ليخت المذهل يحافظ على صدارة بايرن ميونخ

أحرز ماتيس دي ليخت هدفا بتسديدة مذهلة من 25 مترا ليمنح بايرن ميونخ الفوز 1-صفر على مضيفه فرايبورغ والحفاظ على تفوقه بنقطتين على بوروسيا دورتموند في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم السبت.



وكان بايرن، الذي يحل ضيفا على مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، خسر 2-1 أمام فرايبورغ في دور الثمانية بكأس ألمانيا يوم الثلاثاء الماضي.



وسعى بايرن للتعويض والحفاظ على صدارة الدوري، واستحوذ على الكرة وأهدر فرصتين في الشوط الأول.



لكن الفرصة الأبرز كانت من نصيب فرايبورغ عندما استغل ريتسو دوان هفوة من ألفونسو ديفيز ليسدد في القائم من مدى قريب قبل الاستراحة مباشرة.



وافتتح دي ليخت التسجيل بتسديدة مذهلة وقف الحارس مارك فليكن ليشاهدها وهي تسكن شباكه.



وأهدر ليروي ساني فرصتين من وضع انفراد حيث اكتفى بالتسديد فوق مرمى فليكن.



ورد القائم تسديدة من سيرج غنابري مهاجم بايرن في الوقت المحتسب بدل الضائع.



ويملك بايرن 58 نقطة مقابل 56 نقطة لدورتموند الذي انتصر 2-1 على ضيفه يونيون برلين.

وفي باقي المباريات فاز باير ليفركوزن على ضيفه اينتراخت فرانكفورت 3 - 1 وكولون على مضيفه أوغسبورغ 3 - 1 وتعادل ماينز مع فيردر بريمن 2 - 2.

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