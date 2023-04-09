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ليفربول
ردة فعل روبرتسون على البطاقة الصفراء

التحقيق في اعتداء الحكم على نجم ليفربول خلال مواجهة أرسنال

ليفربول - رويترز
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ستحقق السلطات في مزاعم بتعرض آندي روبرتسون لاعب ليفربول لاعتداء بالمرفق من الحكم المساعد بعد نهاية الشوط الأول في أنفيلد أمام أرسنال المتصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وظهرت لقطة فيديو لروبرتسون لاعب منتخب أسكتلندا خلال التوجه نحو الحكم المساعد بين الشوطين، وبدا أن الحكم قسطنطين هاتزيداكيس دفع اللاعب بمرفقه واستكمل طريقه.

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وقالت لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا: تدرك اللجنة حدوث واقعة بمشاركة الحكم قسطنطين هاتزيداكيس وآندرو روبرتسون مدافع ليفربول بين شوطي مباراة ليفربول مع أرسنال في أنفيلد.

وأضافت: سنراجع الواقعة بشكل كامل بمجرد نهاية المباراة.

وفي مباراة مثيرة ومتقلبة، كافح ليفربول بعد التأخر بهدفين وتعادل 2-2 كما أهدر عدة فرص لانتزاع الانتصار على أرضه.

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