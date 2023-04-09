الهلال يستهدف استعادة الاتزان بنقاط الطائي

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يبحث الهلال حامل اللقب في آخر ثلاثة مواسم، عن تعويض خسارته المخيبة أمام الشباب 0-3 يوم الجمعة، عندما يستضيف الطائي يوم الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.
وتوقفت سلسلة من أربعة انتصارات للهلال بالخسارة أمام الشباب للمرة الأولى منذ 2014، فتراجع إلى المركز الرابع برصيد 45 نقطة.
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في المقابل يريد الطائي العودة لطريق الانتصارات، عقب تعادله مع الرائد 2-2، ليتوقف رصيده عند 22 نقطة في المركز الثامن.
وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بفوز صعب للهلال 3-2 في الوقت القاتل خطفه المدافع علي البليهي، بعدما تقدم الأخير بهدفين دون رد، ثم سجل الطائي هدفين في أقل من عشر دقائق.
ويلعب يوم الاثنين أيضًا الرائد مع الفتح وضمك مع العدالة.
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