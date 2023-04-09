كلوب يتساءل عقب التعادل المثير أمام أرسنال:كيف لم نفز؟

بدا يورغن كلوب مدرب ليفربول في حيرة من أمره لشرح كيف أن فريقه لم يحقق الانتصار على أرسنال فيما وصفه بأنه مباراة "رائعة" على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.



وتأخر ليفربول بنتيجة 2-صفر بعد 28 دقيقة، لكنه عاد بعد ان سجل محمد صلاح وروبرتو فيرمينو هدفين ليتعادل الفريق 2-2 في مباراة لخصت كل شيء مميز في الدوري الإنجليزي الممتاز.



كما أهدر صلاح ركلة جزاء وسدد فوق العارضة في الوقت المحتسب بدل الضائع بينما قام حارس أرسنال آرون رامسديل بتصديين رائعين في اللحظات الأخيرة ليحرم صلاح وإبراهيما كوناتي من اقتناص الفوز لليفربول.



والطريقة التي بدأ بها ليفربول المباراة كانت مختلفة تماما عما انهى بها. فقد كان الفريق بعيدا عن الايقاع المعتاد اضافة لاهتزاز المستوى ومتراجع أمام أرسنال النابض بالحياة في النصف ساعة الأول، لكن انتهى به الأمر بتقديم أداء مشابه لما جلب له لقب 2020.



وقال كلوب: بدا الأداء في المباراة مشابها بعض الشيء لما حدث لنا سابقا هذا الموسم. مباراة مفتوحة..مفتوحة تماما، وهم يسجلون من الموقف الأول والثاني.



"كان رد فعلنا جيدا. كانت مباراة رائعة في النهاية. كيف لم نفز بها بهذه الفرص التي سنحت في النهاية..لا أعرف حقا".



وترك التعادل ليفربول في المركز الثامن، بفارق 29 نقطة عن المتصدر أرسنال، على الرغم من أن فريق كلوب ربما فتح الباب أمام مانشستر سيتي البطل.



ويتصدر أرسنال سيتي بفارق ست نقاط لكنه لعب مباراة أكثر ويجب أن يزور ملعب الاتحاد أيضا.



وقال كلوب: أنا عالق بين (أن أكون سعيدا وغير سعيد) ليس لدي مشكلات في التعادل. أرسنال كان جيدا ولكن كان من الممكن ويجب أن يخسر هذه المباراة. النقطة بالنسبة له أفضل نتيجة.



"الهدف الذي سجلناه ساعد بشكل كبير. فجأة، أصبحنا أصحاب اليد العليا في مباراة جامحة. استحقنا نقطة على الأقل".

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