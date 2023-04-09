نهائي كأس مصر.. الأهلي للقب الـ38 وبيراميدز للأول

يبحث الأهلي عن لقبه الـ38 في مسابقة كأس مصر في كرة القدم، عندما يلاقي بيراميدز الساعي للقبه الأوّل، الاثنين في نهائي النسخة التسعين أمام 20 ألف متفرج على ملعب القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي وصيف النسخة الأخيرة (2021) وحامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز، إلى استعادة اللقب الذي خسره في النسخة الأخيرة لصالح غريمه التقليدي الزمالك في يوليو 2022، فيما يطمح لاعبو بيراميدز وجهازهم الفني لتحقيق أوّل لقب في تاريخ النادي.

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وسبق أن التقى الأهلي مع بيراميدز بمسماه الجديد، في 11 مباراة، ففاز كل منهما أربع مرات وتعادلا في ثلاث مباريات.

والتقى الفريقان مرتين في مسابقة الكأس، فتفوّق بيراميدز في دور الـ16 عام 2018 بهدف نظيف، فيما فاز الأهلي 2-1 في ربع نهائي النسخة الماضية في 26 يونيو 2022.

وكانت أفضل نتائج بيراميدز حلوله وصيفاً في 2019، عندما خسر أمام الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتأهل الأهلي للنهائي الثالث توالياً، بعد تخطيه عقبة سموحة في نصف النهائي 3-1، بينما تأهل بيراميدز على حساب الزمالك بركلات الترجيح 4-3 (1-1).

ولا يزال الأهلي يحارب على أكثر من جبهة، فهو يتصدر الدوري المحلي بفارق نقطتين عن أقرب مطارديه فيوتشر، لكنه لعب ثلاث مباريات أقل، وهو في طريقه لاستعادة اللقب الذي فقده في آخر موسمين أمام غريمه الزمالك.

قارياً، بلغ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا التي يحمل لقبها عشر مرات (رقم قياسي)، بصعوبة، ووقع مع الرجاء البيضاوي المغربي القوي بمواجهتين الشهر الحالي.

أما بيراميدز، فيحتل المركز الثالث في الدوري، بفارق 7 نقاط عن الأهلي، وذلك بعد اخفاقه بالفوز في آخر أربع مباريات. قارياً، بلغ ربع نهائي كأس الاتحاد (الكونفدرالية) حيث سيواجه مارومو غالانتس الجنوب إفريقي الشهر الجاري.