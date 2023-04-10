أنس جابر تفوز باللقب الرابع في مسيرتها الاحترافية

ثأرت التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالميا من السويسرية بيليندا بنتشيتش عندما تغلبت عليها 7-6 (8-6) و6-4 الأحد في المباراة النهائية لدورة تشارلستون الأميركية الدولية في كرة المضرب وتوجت باللقب الرابع في مسيرتها الاحترافية.

وكانت جابر خسرت المباراة النهائية للدورة ذاتها العام الماضي أمام بنتشيتش 1-6 و7-5 و4-6.

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وهو الفوز الثالث لجابر على بنتشيتش في خمس مواجهات بينهما حتى الان والثاني في مباراة نهائية بعد الاول في دورة برلين العام الماضي.

وهو اللقب الأول لجابر هذا الموسم والرابع في مسيرتها الاحترافية بعد برمنغهام الانجليزية عام 2021 ومدريد وبرلين العام الماضي.

وقدمت جابر المصنفة ثانية في الدورة مباراة رائعة ونجحت في قلب تخلفها 4-5 في المجموعة الاولى الى فوز 7-6 (8-6) في 64 دقيقة.

وكسرت جابر ارسال السويسرية، الرابعة في الدورة، مطلع المجموعة الثانية وتقدمت 1-صفر لكن بنتشيتش ردت لها التحية في الثاني وأدركت التعادل 1-1.

واستعادت جابر توازنها وكسرت ارسال السويسرية في الشوط الثالث وتقدمت 2-1 ثم 3-1 و4-1، وردت بنتشيتش في الشوط السادس مقلصة الفارق الى 2-4 ثم 3-4 لكن جابر نجحت في كسب شوطين متتاليين وتقدمت 5-3 قبل ان تحسم المجموعة في صالحها 6-4 في 56 دقيقة وبالتالي المباراة في ساعتين.