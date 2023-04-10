اتحاد جدة يهزم الوحدة ويعزز صدارته للدوري السعودي

فاز الاتحاد على مضيفه الوحدة بهدفين لهدف، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وسجل عبد الرزاق حمدالله الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 20، قبل أن يضيف برونو هنريكي الهدف الثاني في الدقيقة 30.

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وفي الدقيقة 69 سجل جان ديفيد بوغال هدف تقليص الفارق للوحدة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 56 نقطة في المركز الأول، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، والذي سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه الفيحاء في وقت سابق من يوم الأحد.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.