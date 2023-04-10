الفيحاء يجبر النصر على الاكتفاء بتعادل مخيب

أجبر الحارس فلاديمير ستويكوفيتش النصر على الاكتفاء بتعادل مخيب مع الفيحاء لتتلقى آماله في المنافسة على لقب دوري "روشن" السعودي للمحترفين ضربة أخرى يوم الأحد.
وقام حارس الفيحاء بتقبيل الكرة بعد تسديدة من رونالدو في منتصف الشوط الثاني وبعد ذلك لم يسدد النصر أي كرة على مرماه حتى النهاية.
ويملك النصر 53 نقطة في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر الذي يواجه الوحدة.
ويتقدم النصر بثلاث نقاط على الشباب الذي يحل ضيفا على الخليج يوم الثلاثاء.
ولن تكون النتيجة مرضية لرودي غارسيا مدرب النصر قبل مواجهة الهلال الأسبوع المقبل في مباراة ربما تحدد شكل المنافسة على اللقب.
وحصد الفيحاء نقطة ثمينة في صراع النجاة من الهبوط ليرتفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز 11 متفوقا بثماني نقاط على الخليج صاحب المركز قبل الأخير قبل سبع جولات من النهاية.
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