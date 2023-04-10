رأسية "الونش" تعيد الزمالك للانتصارات بالدوري المصري

استعاد الزمالك نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا صعبا 1 - صفر على ضيفه البنك الأهلي، يوم الأحد، في المرحلة الـ24 للمسابقة.

وارتفع رصيد الزمالك، الذي تعادل مع بيراميدز وخسر أمام إنبي والمصري البورسعيدي في لقاءاته الثلاثة الأخيرة، إلى 36 نقطة من 22 مباراة، ليتقدم للمركز الخامس في ترتيب البطولة التي توج بها في الموسمين الماضيين، بفارق 11 نقطة خلف غريمه التقليدي الأهلي (المتصدر)، الذي خاض 19 لقاء فقط.

مادة اعلانية

في المقابل، توقف رصيد البنك الأهلي عند 17 نقطة في المركز السادس عشر (الثالث من القاع)، ليتأزم موقفه في صراع تفادي الهبوط للقسم الثاني في المسابقة، في ظل ابتعاده بفارق 3 نقاط خلف مراكز الأمان.

وسجل محمود حمدي الونش هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 30 من ضربة رأس متقنة، من متابعة لتمريرة عرضية من الجانب الأيسر نفذها زميله أحمد فتوح، فيما ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، هدفا للبنك الأهلي أحرزه باسم مرسي في الدقيقة 75.

ويأتي هذا الفوز، ليثأر الزمالك من خسارته الموجعة صفر - 3 أمام البنك الأهلي في دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الشهر الماضي.