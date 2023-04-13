الأندية الإنجليزية تزيل شركات القمار من على قمصانها

وافقت أندية رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، على إزالة إعلانات شركات القمار الراعية من على قمصانها في أيام المباريات، لكن ذلك سيدخل حيز التنفيذ مع نهاية موسم 2025-2026.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أنه بعد مشاورات مكثفة بين الأندية العشرين بالدوري الإنجليزي ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة، تم اتخاذ القرار الذي من شأنه أن يجعل بطولة الدوري الإنجليزي أول بطولة في بريطانيا تتخذ قرارا لتقليل إعلانات القمار طواعية.

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وجاء في بيان: أندية الدوري الإنجليزي وافقت بشكل جماعي على سحب شركات القمار من رعاية قمصان الفرق أيام المباريات، لتصبح أول بطولة دوري في بريطانيا تتخذ إجراء مثل ذلك طواعية، وذلك لتقليص الدعاية للمقامرة.

وأضاف: يأتي ذلك الإعلان بعد مشاورات مكثفة مع رابطة الدوري والأندية ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة كجزء من مراجعة حكومية مستمرة لقوانين المقامرة الحالية.