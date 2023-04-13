الهلال يحل ضيفاً على الباطن بهدف العودة للانتصارات

يحل الهلال ضيفا على نظيره الباطن، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين، على ملعب نادي الباطن، ويهدف إلى العودة لطريق الانتصارات الذي حاد عنه خلال الجولتين الأخيرتين.

ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 46 نقطة جمعها من 23 مباراة، فيما يتذيل الباطن ترتيب الدوري بـ12 نقطة فقط من العدد ذاته من المباريات.

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وغاب الفوز عن الهلال خلال الجولتين الأخيرتين، إذ تعادل مع الطائي بهدفين لمثلهما، وخسر قبلها من الشباب بثلاثية دون رد، أما الباطن فخسر في الأسبوع الماضي من أبها 3-2 خارج قواعده، وانتصر قبلها على أرضه على الوحدة بهدفين دون رد.

ولم يسبق للباطن أن حقق الفوز على الهلال خلال 11 مواجهة بينهما في دوري المحترفين، خسر 7 مرات وتعادلا في 4 مناسبات، وهذه التعادلات الأربع حققها في آخر 5 مواجهات.

ويتطلع الهلال لتحقيق الفوز ذهاباً وإياباً على الباطن للمرة الرابعة في دوري المحترفين والأولى منذ موسم 2018-2019 عندما حقق الفوز ذهاباً 3-1، وهي ذات النتيجة التي حققها هذا الموسم.

وتُلعب مساء الجمعة أيضًا مباراة الاتفاق مع الفيحاء المؤجلة من الأسبوع 22 بالمسابقة.