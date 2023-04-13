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ناغلسمان
ناغلسمان أقيل من تدريب بايرن ميونخ وخلفه توخيل

بعد إنريكي.. تشيلسي يدعو ناغلسمان لتقديم مشروعه

لندن - د ب أ
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دعا مسؤولو نادي تشيلسي الإنجليزي يوليان ناغلسمان، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، لتقديم مشروعه للنادي اللندني، حسب ما ذكرت صحيفة (بيلد) الألمانية يوم الخميس.

ويعد ناغلسمان، الذي أقاله بايرن في نهاية مارس الماضي، من بين أبرز المرشحين لتولي منصب المدير الفني لتشيلسي، عقب الإطاحة بغراهام بوتر من تدريب الفريق الأزرق، حيث يتولى فرانك لامبارد، أسطورة النادي الإنجليزي، قيادة الفريق مؤقتا حاليا حتى نهاية الموسم الحالي.

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ووفقا لتقرير الصحفية الألمانية، فإن المرشح الرئيسي الآخر لتدريب تشيلسي هو لويس إنريكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، الذي قدم أفكاره لمسؤولي النادي الأسبوع الماضي.

وتضم قائمة المرشحين لتدريب تشيلسي أيضا كلا من زين الدين زيدان، أسطورة كرة القدم الفرنسية، وأوليفر غلاسنر، مدرب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

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