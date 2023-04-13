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ساديو ماني انضم لبايرن ميونخ يوليو الماضي

بعد ضربه لزميله.. بايرن ميونخ يعاقب ساديو ماني

ميونخ - فرانس برس
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أوقف نادي بايرن ميونخ الألماني يوم الخميس مهاجمه السنغالي ساديو ماني إثر مشادة مع زميله في الفريق لوروا ساني في غرف الملابس، بعد انتهاء مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ضد مانشستر سيتي الإنجليزي والتي خسرها الفريق 0-3.

وأصدر النادي البافاري بيانا أكد فيه ايقاف ماني للمباراة ضد هوفنهايم السبت في الدوري الألماني "بسبب سوء السلوك بعد مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي".

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وأضاف: لن يكون ساديو ماني ضمن تشكيلة الفريق لمباراتنا البيتية ضد هوفنهايم.

وأكد البيان أن بايرن سيغرم ماني بمبلغ لم يحدده.

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