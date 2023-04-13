اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
السوبر المصري
هذه المرة السادسة التي تستضيف فيها الإمارات كأس السوبر المصرية

تحديد موعد كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

أبوظبي - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي يوم الخميس أن مباراة كأس السوبر المصرية لكرة القدم بين الأهلي وغريمه الزمالك ستقام في استاد محمد بن زايد في الخامس من مايو المقبل.

وتجمع المباراة بين الزمالك بطل الدوري في الموسم الماضي والأهلي المتوج بكأس مصر يوم الاثنين على حساب بيراميدز.

مادة اعلانية

وهذه المرة السادسة التي تستضيف فيها الإمارات كأس السوبر المصرية، وسيلتقى القطبان للمرة الخامسة هناك على اللقب.

وتفوق الأهلي ثلاث مرات في استاد هزاع بن زايد بالعين، إذ فاز مرتين على الزمالك وأخرى أمام المصري البورسعيدي، مقابل انتصارين للزمالك على غريمه اللدود في استاد محمد بن زايد.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي بالفوز بكأس السوبر 12 مرة مقابل أربعة ألقاب للزمالك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انتقادات داخلية وخارجية لتصريحات ماكرون حول ملف تايوان انتقادات داخلية وخارجية لتصريحات ماكرون حول ملف تايوان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط