تحديد موعد كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي يوم الخميس أن مباراة كأس السوبر المصرية لكرة القدم بين الأهلي وغريمه الزمالك ستقام في استاد محمد بن زايد في الخامس من مايو المقبل.

وتجمع المباراة بين الزمالك بطل الدوري في الموسم الماضي والأهلي المتوج بكأس مصر يوم الاثنين على حساب بيراميدز.

مادة اعلانية

وهذه المرة السادسة التي تستضيف فيها الإمارات كأس السوبر المصرية، وسيلتقى القطبان للمرة الخامسة هناك على اللقب.

وتفوق الأهلي ثلاث مرات في استاد هزاع بن زايد بالعين، إذ فاز مرتين على الزمالك وأخرى أمام المصري البورسعيدي، مقابل انتصارين للزمالك على غريمه اللدود في استاد محمد بن زايد.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي بالفوز بكأس السوبر 12 مرة مقابل أربعة ألقاب للزمالك.