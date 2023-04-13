تونس.. عائلة لاعب كرة قدم أضرم النار في جسده تطالب بالقصاص

أكدت بسمة همامي زوجة لاعب كرة القدم السابق نزار العيساوي الذي أضرم النار في جسده يوم الاثنين الماضي أمام مركز للشرطة، أن زوجها في حالة حرجة ويعاني من حروق من الدرجة الثالثة.

ونشر العيساوي مقطع فيديو في حسابه على "فيسبوك" وثق فيه محاولة الانتحار قائلا، إنه فعل ذلك بعد اتهامه في قضية إرهابية بعد خلاف دار بينه وبين أحد باعة الموز، بينما ينفي اللاعب الاتهام.

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ودعت زوجة اللاعب السلطات المعنية إلى فتح تحقيق في الواقعة وكشف الحقيقة، وتوجهت بنداء إلى رئاسة الجمهورية والحكومة "حتى لا يضيع حق العيساوي".

وأضافت لرويترز أنه يوجد تضارب في تشخيص حالة زوجها "بين من يقول إنها مستقرة وبين من يعتبرها خطيرة وحرجة".

وسبق للعيساوي، وهو أب لأربعة أطفال، اللعب لعدد من الأندية التونسية مثل الاتحاد المنستيري وقوافل قفصة.