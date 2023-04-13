صلاح يكشف: عشت واحدة من أفضل لحظاتي في تلك الليلة

تحدث الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول عن إحدى أفضل لحظاته التي عاشها خلال مسيرته الاحترافية في كرة القدم.

وحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر مارس الماضي، متفوقًا على زميليه أليسون وغاكبو، وأعرب عن سعادته البالغة بها.

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وقال هداف ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي بـ 13 هدفًا، لموقع النادي الرسمي: سعيد بالفوز بجائزة لاعب الشهر مرة أخرى. المباراة الأفضل في مارس كانت أمام مانشستر يونايتد بالتأكيد. حققنا نتيجة جيدة ولعبنا بشكل رائع في أجواء أنفيلد الخيالية.

وعن ظفره بلقب الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي عقب تخطي روبي فاولر، قال صلاح: كانت واحدة من أفضل اللحظات بالنسبة لي في كرة القدم. استمتعت بالوصول لهذا الرقم وتحطيمه، كان أمرًا مميزًا.

وسجل مهاجم ليفربول 3 أهداف في الدوري خلال شهر مارس، 2 في مانشستر يونايتد وآخر سكن شباك وولفرهامبتون، كما مرر تمريرتين حاسمتين خلال الفوز 7-0 على الشياطين الحمر.