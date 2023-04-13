لامبارد يهدد ريال مدريد بـ "أمر استثنائي"

كشف فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن فريقه يمكنه تعويض الهزيمة 2-صفر أمام ريال مدريد عندما يستضيفه في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل لكنه بحاجة إلى "أمر استثنائي" لفعل ذلك.

وانتصر ريال مدريد حامل اللقب بفضل ثنائية كريم بنزيمة وماركو أسينسيو في العاصمة الإسبانية يوم الأربعاء.

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ولعب تشيلسي بعشرة لاعبين لأكثر من نصف ساعة بعد طرد بن تشيلويل.

وكان يمكن لريال مدريد حسم تأهله قبل مباراة الإياب لكنه أهدر العديد من الفرص، وقال لامبارد إن بطل إسبانيا ربما يندم على ذلك.

وأبلغ المدرب الإنجليزي، الذي عاد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم بعد إقالة جراهام بوتر، شبكة بي.تي سبورت: هناك بعض الأمور الجيدة لكن النتيجة هي واقعنا.

"أبلغت اللاعبين بأنه يمكن أن يحدث أمر استثنائي في ستامفورد بريدج. نملك فريقا جيدا لكن يجب أن نؤمن بأنفسنا".

وتقف الترشيحات ضد تشيلسي الذي فشل في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، ولم يعد أمام لامبارد سوى أسبوع واحد لإعادة الثقة للمهاجمين.

وقال الهداف التاريخي لتشيلسي: إنها فترة صعبة على اللاعبين، وأعتقد أننا نفتقر للثقة. يجب عليهم إدراك أنهم لاعبون جيدون وما يمكنهم فعله لكن ربما يفتقرون لذلك في الوقت الحالي.

وصنع تشيلسي العدد الكافي من الفرص وهو ما يوحي بإمكانية تكرار ذلك الأسبوع المقبل، إذ أهدر جواو فيلكس ورحيم سترلينغ وميسون ماونت عدة فرص.

وأشار كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إلى أن فريقه ما زال أمامه الكثير من العمل.

وأضاف المدرب الإيطالي الفائز بثنائية الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي مع تشيلسي في 2010: ليس من السهل قيادة مثل هذه المباريات لكني سعيد جدا.

"يجب أن نحافظ على هدوئنا وإدراك أننا نملك الأفضلية، لكن في كرة القدم يمكن أن يحدث أي شيء وعلينا التعامل مع تفوقنا بشكل جيد".