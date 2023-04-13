مدرب سان جيرمان يكشف حقيقة عنصريته تجاه "السود والمسلمين"

نفى كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، الإدلاء بتصريحات تمييزية تجاه اللاعبين عندما كان مدرباً لفريق نيس الموسم الماضي، حسب ما أفاد محاميه لوكالة فرانس برس يوم الأربعاء.

وقال أوليفييه مارتن إن غالتييه (56 عاماً) الذي تعاقد مع النادي الباريسي العام الماضي "اندهش لسماع تصريحات الإهانة والتشهير" التي ظهرت في بريد داخلي أرسله مسؤول سابق في نيس، وأوردته وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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وكشفت التقارير أن المدير الرياضي السابق في نيس جوليان فورنييه أرسل بريداً إلكترونياً في نهاية الموسم الماضي زعم فيه أن غالتييه أدلى بتصريحات تمييزية تجاه قسم من فريق نيس.

وحسب ما ورد، بعث فورنييه الرسالة التي لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق منها، إلى ديف برايلسفورد مدير الرياضة في مجموعة "إينيوس" للبيتروكيماويات مالكة نيس.

وقال محامي المدرب الفرنسي في بيان: بالنظر إلى جدّية الاتهامات الموجهة إليه والتي ينفيها بشدة، طلب كريستوف غالتييه من محاميه أن يبدأ دون إبطاء الإجراءات القضائية التي تعتبر ضرورية للغاية بالنظر إلى أنه، منذ ظهور ذلك، أصبح هدفاً لتهديدات ومضايقات لا تطاق.

وضمن السياق ذاته، أصدر نيس بياناً جاء فيه: هذا يتعلق بشخصين لم يعودا يعملان في نيس. تم التعامل مع هذا الوضع بجدية بالغة في ذلك الوقت. ولن يقدّم النادي أي تعليق آخر.

من ناحيته، لم يرد سان جيرمان على الفور عندما طُلب منه التعليق.

ويتعرض غالتييه لضغوطات مع نادي العاصمة الفرنسية على خلفية تراجع النتائج حيث أقصي من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني في ثمن النهائي الشهر الماضي. كما مُني بخسارتين توالياً على أرضه في الدوري قبل أن ينتفض بفوز على نيس 2-صفر في المرحلة الماضية، ليبتعد بفارق 6 نقاط عن لنس الذي يحل ضيفا عليه في ملعب "بارك دي برينس" السبت ضمن منافسات المرحلة