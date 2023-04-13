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ريال مدريد
لقطة من المواجهة بين الفريقين

"انزعاج وإحباط وتخوف".. كورتوا يكشف حالة زملائه بعد هزيمة تشيلسي

مدريد - رويترز
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كشف تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أن زملاءه كانوا منزعجين لعدم حسم المواجهة أمام تشيلسي رغم الفوز 2-صفر على ضيفه الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وانتصر ريال مدريد حامل اللقب بفضل ثنائية كريم بنزيمة وماركو أسينسيو في العاصمة الإسبانية، ولعب تشيلسي بعشرة لاعبين لأكثر من نصف ساعة بعد طرد بن تشيلويل.

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وقال كورتوا إن الفريق شعر بالإحباط بعد المباراة.

وأضاف حارس مرمى تشيلسي السابق: في كل مرة تخوض فيها مباراة كبيرة في أدوار خروج المغلوب تشعر بأنه كان يجب عليك حسم المواجهة مبكرا.

"إنها نتيجة جيدة لكننا محبطون لأننا لم نسجل الهدف الثالث أو حتى الرابع. أتمنى ألا نندم على ذلك عندما نواجه (تشيلسي) الأسبوع المقبل".

وسيطر ريال مدريد على المباراة باستاد سانتياغو برنابيو، لكن تشيلسي صنع العديد من الفرص وتألق كورتوا لإنقاذ مرماه من فرصة لرحيم سترلينج بعد افتتاح بنزيمة التسجيل لصاحب الأرض.

وتابع الحارس البلجيكي البالغ عمره 30 عاما: (تشيلسي) شكل خطورة في بداية المباراة بفضل الهجمات المرتدة. الفرصة التي أنقذتها بعد هدفنا الأول كانت مهمة.

"لو أدرك تشيلسي التعادل لتعرضنا لضربة نفسية. أنا سعيد بإنقاذ هذه الفرصة".

وأشار كورتوا إلى أن ريال مدريد سيدخل مباراة الإياب في ستامفورد بريدج وهو يضع في حسبانه أن المباراة الأولى انتهت بالتعادل.

وأضاف: سنحاول البدء بقوة الأسبوع المقبل. هدفنا هو التسجيل أولا والفوز مرة أخرى.

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