تغريم ليفربول بسبب سوء تصرف لاعبيه

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فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة مالية على ليفربول قدرها 37500 جنيه إسترليني (46908.75 دولار) بعد أن حاصر لاعبوه الحكم خلال الهزيمة 4-1 على ملعب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الشهر.
وتجمع العديد من لاعبي ليفربول حول الحكم، سيمون هوبر، في محاولة منهم لحثه على إشهار البطاقة الصفراء الثانية لرودري لاعب وسط سيتي بعد التحام قوي مع كودي غاكبو.
وقال الاتحاد في بيان يوم الجمعة: اعترف النادي بالفشل في ضمان تصرف لاعبيه بطريقة منظمة والتصرف بطريقة غير مناسبة.
"فرضت لجنة تنظيمية مستقلة غرامة على ليفربول بعد جلسة استماع لاحقة".
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