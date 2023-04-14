توخيل يدافع عن ماني: أنا محاميه الأول

أكد مدرب بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم توماس توخيل، الجمعة، أنه "المحامي الأول والمدافع الأول" عن مهاجمه الدولي السنغالي ساديو ماني غداة معاقبته من طرف إدارة النادي بالإيقاف لمباراة واحدة، إثر مشادة مع زميله لوروا ساني في غرف الملابس.

وقال توخيل عشية استضافة هوفنهايم في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري: ساديو، أنا محاميه الأول وأول مدافع عنه. لقد عرفته منذ فترة طويلة، وأنا أعرف محيطه. أعرفه حصريًا كمحترف رائع، لم أر أبدًا، أبدًا، أبدًا، أي شيء يمكننا أن نلومه عليه.

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ارتفعت حدة الكلام بين ماني وساني في غرفة الملابس بعد انتهاء المباراة ضد مانشستر سيتي الثلاثاء الماضي في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث خسر النادي البافاري بثلاثية نظيفة.

وانتقد أفضل لاعب في إفريقيا عام 2022 الطريقة التي تحدث إليه بها ساني في أواخر المباراة، وذكرت الصحف الألمانية، أن السنغالي الذي شارك في الدقيقة 69 قام بتوجيه لكمة إلى وجه ساني فأسال الدم من شفته.

وأصدر النادي البافاري بيانا الخميس أكد فيه إيقاف ماني عن المباراة ضد هوفنهايم السبت "بسبب سوء السلوك"، وذكرت صحيفة بيلد أنه تم تغريمه نحو نصف مليون يورو.

وقال توخيل: لديه ثقتي الكاملة، لقد حصل عليها من قبل، كما أنه يمتلكها بعد هذا الخطأ الذي ارتكبه. لكل فرد الحق في ارتكاب خطأ.

وأضاف المدرب الذي استلم مهامه قبل ثلاثة أسابيع خلفا ليوليان ناغلسمان المقال من منصبه: لقد كان انفعالا أكثر من اللازم، على عكس قواعد السلوك داخل الفريق ونادي بايرن ميونخ. كانت هناك اعتذارات جديرة بالثقة تمامًا، ولا يوجد سبب للشك في ذلك.

وشدد توخل على أن الأجواء جيدة داخل النادي البافاري، وقال "أعتقد أنها تبدو مضطربة من الخارج أكثر مما هي داخليا، حتى في هذه الحالة" في إشارة إلى مشادة ماني وساني.