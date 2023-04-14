غالتييه يخرج عن صمته بعد اتهامات العنصرية: سوف أقاضيهم

نفى كريستوف غالتييه أنه أدلى بتصريحات عنصرية خلال فترة تدريبه لنيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، حيث بدأ مكتب الادعاء في نيس يوم الجمعة تحقيقا مبدئيا في "تمييز مزعوم على أساس العرق أو الدين".



وجاء هذا الادعاء في رسائل البريد الإلكتروني لجوليان فورنييه، المدير السابق لكرة القدم في نيس. وذلك عندما كان غالتييه مدرب باريس سان جيرمان الحالي مدربا لنيس خلال موسم 2021-2022.



وقال المدعي العام في نيس زافييه بونوم يوم الجمعة: هناك تحقيق أولي في تمييز مزعوم على أساس العرق أو الدين. يتم تفتيش مقر نادي نيس.



ووفقا لموقع آر.إم.سي سبورت على الإنترنت زعمت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بفورنييه أن غالتييه اشتكى من "وجود عدد كبير للغاية من اللاعبين السود والمسلمين" في فريق نيس.



وقال غالتييه في مؤتمر صحافي قبل استضافة لانس صاحب المركز الثاني في لقاء قمة الترتيب في بارك دي برينس يوم السبت: قررت اتخاذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين انتهكوا سمعتي، ولا يمكنني الاكتفاء بفتح تحقيق.



وأضاف غالتييه: مثل الكثير منكم أذهلتني التعليقات التي نُسبت إلي، والتي تم نقلها بطريقة غير مسؤولة. لقد نشأت على التنوع واحترام الآخرين بغض النظر عن أصلهم أو لونهم أو دينهم.



وقال باريس سان جيرمان إنه يدعم مدربه.



وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية اليومية أن غالتييه وضع تحت حماية باريس سان جيرمان، بعد انتشار رقم هاتفه على وسائل التواصل الاجتماعي.



وساند العديد من مدربي ولاعبي الدوري الفرنسي الذين لعبوا تحت قيادة غالتييه مدرب باريس سان جيرمان.



وقال المهاجم التركي بوراك يلماظ، المسلم الذي فاز بلقب الدوري الفرنسي مع ليل عام 2021 بقيادة غالتييه: لقد عملت مع غالتييه ولم أشعر أبدا بسلوك سلبي منه بشأن ديني أو جنسيتي. إنه مدرب رائع وكذلك شخص عظيم.

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