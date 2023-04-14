غوارديولا: أي خسارة أخرى ستكلفنا لقب الدوري الإنجليزي

سيكون جدول مباريات مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خانقا حتى نهاية الموسم بفضل تقدمه في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، لكن مشاعر مدربه بيب غوارديولا متضاربة بشأن تبعات خوض المزيد من المباريات.



وقال غوارديولا يوم الجمعة قبل مواجهة ليستر سيتي يوم السبت في الدوري: عندما تخوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام نصل للإيقاع المطلوب ويكون التركيز هائلا، وهذا يساعدنا.



وتفصل مباراة ليستر بين مواجهتي بايرن ميونخ في دور الثمانية بدوري الأبطال، ما يعني أن سيتي يخوض ثلاث مباريات في غضون ثمانية أيام.



ويطارد سيتي المتصدر أرسنال في سباق اللقب، وقال المدرب الإسباني إن خسارة واحدة أخرى قد تكلف فريقه اللقب.



وواصل: يعرف الجميع أننا إذا خسرنا تلك المباريات، فلن نفوز باللقب. ولهذا نوايانا والتفاصيل أكبر. الأمر ينطبق (على يوم السبت)، إذا خسرنا المباراة، فلن نكون أبطالا.



وأضاف: إذا فزنا ستظل حظوظنا قائمة فلا ينبغي أن نغفل أننا نتأخر بفارق ست نقاط عن أرسنال وهو فريق أهدر عددا قليلا من النقاط هذا الموسم ويلعب مباراة واحدة في الأسبوع ما يتيح له متسعا من الوقت للتعافي والتحليل والاستعداد للمباريات.



ولم يخسر مانشستر سيتي في آخر 13 مباراة بكل المسابقات ولم يواجه صعوبة في التغلب 3-صفر على بايرن ميونخ يوم الثلاثاء ليواصل سعيه لحصد لقب دوري الأبطال للمرة الأولى.



وبسؤاله عما إذا كان النجاح الذي حققه الفريق في السابق سيكون له تأثير على اللاعبين في الأسابيع المقبلة، قال غوارديولا إن اللاعبين يدركون أهمية كل لحظة.



وتابع: أعتقد أن التأثير الوحيد أن الجميع يدرك في صميم قلبه أن الأمر سينتهي بالنسبة لنا إذا خسرنا.



"إنها الطريقة المثلى للمنافسة لأن اللاعبين يشعرون بهذا في كل حركة وكرة ثابتة أننا بحاجة للفوز وإلا سنخسر المباراة. هذا عندما يكون لديك الأفضل. الواقع أننا نتأخر بست نقاط ولا ضمانات أننا سنفوز بالمباريات المقبلة".

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